Un MOSTRO di PC portatile a 288€: RAM 12GB, SSD 256GB e Windows 11

Questo straordinario PC portatile, con ampio schermo da 15,6″, lo prendi a prezzo piccolissimo da Amazon adesso. Un prodotto potente, grazie al chip Intel supportato da 12GB di RAM, 256GB di SSD e sistema operativo Windows 11 già a bordo. Leggero e versatile, è perfetto per la produttività in movimento: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 288€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Con uno schermo ampio dotato di risoluzione FHD e un chip potente (Intel Celeron N5100) avrai la possibilità di utilizzare al massimo il sistema operativo Windows 11. Sfruttalo per la produttività, ma anche per il divertimento e lo svago. Con 12GB di RAM e 256GB di memoria SSD, non avrai alcun problema. Eccezionale anche l’autonomia energetica.

Nonostante le generose dimensioni del display, il computer risulta comunque sottile, leggero e versatile: merito anche delle cornici sottili. Completa ovviamente anche la connettività wireless e a cavo.

Insomma, un prodotto potente e compatto, questo eccellente PC portatile. Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e portalo a casa a 288€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo: fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.