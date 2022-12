Un mostro di laptop 2in1, Surface Pro X a prezzo WOW con sconto di 400€

Se stai cercando un latptop 2 in 1 a cui non potrai mai rinunciare, lasciati dire che Surface Pro X è qui non per stupire te, ma per lasciare senza parole qualunque persona lo guardi. Fantastico in tutto e per tutto, questo gioiellino di Microsoft è un po’ imperdibile.

Se lo avevi già notato ma il prezzo ti ha tenuto alla larga, ho per te una notizia formidabile: è ora disponibile su Amazon con il 39% di sconto, ciò significa che risparmi più di 400€ e te lo porti a casa ad appena 649€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono veloci e gratuite, in più puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero se sei interessato.

Microsoft Surface Pro X, un laptop che non finisce mai di stupire

Te lo confesso, io ti sto scrivendo proprio da un Surface. Un po’ più vecchiotto perché è il modello 2017, ma nonostante lo abbia sempre tra le mani e in viaggio, ancora va alla grande. Figurati cosa può offrirti un modello di ultima generazione come il Pro X disponibile in colorazione nera.

SSD da 128 GB, 8 GB di RAM e processore Intel che carbura alla grande. Grazie al suo display da 13 pollici non te ne perdi una e poi è anche touch quindi naviga nel sistema con le dita come se fosse un tablet.

Il segreto del successo di questo prodotto sta proprio nel suo essere un 2 in 1. Chiudi il supporto ed è un tablet a tutti gli effetti, la apri, abbini la tastiera ufficiale o un modello Bluetooth ed ecco che è il laptop perfetto da avere sempre dietro.

Con batteria che dura a lungo e speaker potenti, non mancano all’appello fotocamera frontale e posteriore per avere tutto a portata di mano.

Cos’altro aspetti? Non perdere questo mega ribasso in corso su Amazon e acquista immediatamente il tuo Surface Pro X su Amazon a soli 649€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

