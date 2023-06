Un MOSTRO di faro solare da 128 LED a prezzo pazzesco: bastano 14€ su Amazon

Un faro solare con ben 128 LED per ottenere una marea di luce, tutta completamente gratis grazie al sole. Un prodotto particolare perché il pannello solare è separato dal gruppo luminoso, permettendoti così massima libertà di posizionamento: addirittura, puoi decidere di posizionarlo all’interno.

Grazie a un corposo sconto del 50%, da Amazon puoi portarlo a casa a 14,99€ appena adesso: spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Un prodotto facilissimo da installare, basteranno pochi minuti per completare le operazioni e inizierai subito a risparmiare in bolletta. Ogni unità comprende tutto quello che serve per funzionare:

pannello solare;

lampada con 128 LED;

batteria per l’accumulo con regolatore di carica;

sensore di luminosità;

sensore di movimento;

telecomando ;

; cavo di 5 metri per collegare il pannello al gruppo luminoso.

In un attimo, posizioni il pannello e la lampada a tuo piacimento e sarà subito pronta all’uso. Grazie al lunghissimo cavo, avrai la possibilità di posizionarla addirittura all’interno, se lo desideri. Insomma, oltre a illuminare balcone e il giardino, potrebbe essere perfetta perfino per il garage!

Non perdere la straordinaria occasione di portare a casa questo spettacolare faro solare da 128 LED a prezzo piccolissimo. Spunta il coupon in pagina su Amazon, ottieni uno sconto del 50% e portalo a casa a 14,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.