Un Mac mini con il design del Mac Studio: sogno o realtà? (FOTO)

Da qualche settimana è arrivata sul mercato la nuova versione del Mac mini di Apple, il computer desktop entry level dell’azienda, con i nuovi processori Apple Silicon M2 e M2 Pro. Se da un lato abbiamo avuto un rinnovamento hardware, dall’altro abbiamo osservato la totale assenza di innovazione per quanto concerne il lato estetico. Certo, è un prodotto che va usato e non ammirato, ma anche l’occhio vuole la sua parte, anche perché si tratta di una cifra stilistica che abbiamo in commercio da anni.

Un utente del forum di MacRumors ha appena realizzato un interessante concept grafico; ha infatti realizzato il prototipo di un Mac mini con il design del Mac Studio, il desktop più potente della compagnia di Cupertino.

Mac mini come Mac Studio: la “folle” idea di un utente

Il talentoso design si chiama (sui social) “Rickroller” e ha condiviso il frutto del suo lavoro sul forum di MacRumors poche ore fa. Secondo quanto si osserva, l’estetica del nuovo Mac mini potrebbe prendere spunto da quella del Mac Studio; in questo caso vediamo delle porte USB Type-C sulla parte anteriore, il tutto in un form factor compatto. Non manca il lettore di schede SDXC.

In passato si parlava di un design composto da due materiali; alluminio e plexiglass per la parte superiore. A riportare le notizie ci aveva pensato l’insider del web Jon Prosser. Tuttavia, pochi mesi or sono, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo aveva già ribadito che i Mac mini avrebbero avuto il vecchio design, introdotto nel lontano 2010 e che, negli anni, ha visto pochissime modifiche e ripogettazioni.

Ad ogni modo, non è chiaro sapere quale sarà il futuro di questo desktop. Noi siamo contentissimi di aver visto che il Mac mini M2 base costa pochissimo (su Amazon solo 720,93€) e che, finalmente, abbiamo una versione intermedia per i professionisti del settore imaging (quello con M2 Pro).

