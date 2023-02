Un iPad a questo prezzo è un vero affare: codice sconto eBay

Voglia di un nuovo tablet? Allora questo modello di iPad 2021 da 64GB fa al caso tuo perché puoi acquistarlo ad un prezzo incredibile: inserendo il codice sconto “CASA23” al momento del pagamento potrai acquistarlo infatti a soli 337 euro.

E non finisce qui perché hai la spedizione compresa nel prezzo effettuata tramite corriere espresso che ti garantisce la consegna nel giro di un paio di giorni. Praticamente lo ricevi a casa subito.

iPad in offerta su eBay: un prezzo imperdibile

Con iPad 2021 metti le mani su uno splendido tablet dotato di display di tipo Retina da 10.2 pollici, alimentato dal potente processore A13 Bionic che ti garantisce anche un’elevata efficienza energetica oltre alla fotocamera frontale con ultra-grandangolo e inquadratura automatica.

Presente anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel per scatti al volo con grandangolo e hai 64 GB di spazio per tutti i tuoi dati e contenuti. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia, mentre tramite TouchID ti autentichi in modo sicuro ed effettui pagamenti tramite Apple Pay.

Il prezzo in offerta è di 337 euro: ma devi ricordarti di inserire il codice sconto “CASA23” per poterlo acquistare con questa incredibile convenienza. Le unità di iPad sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.