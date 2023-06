Un iPad 2021 a soli 316€?! Sì, con questa doppia promo di eBay

L’iPad 2021 9a generazione offre tutto l’essenziale di cui hai bisogno. È “l’iPad più conveniente“, con un bellissimo display Retina da 10,2 pollici, un potente chip A13 Bionic e una fotocamera Ultra Wide frontale con Center Stage. Puoi lavorare, giocare, creare, imparare, rimanere connesso e molto altro ancora.

Normalmente proposto a 400€, oggi l’iPad 2021 è disponibile su eBay a 351€, con un’importante risparmio sul suo normale prezzo di listino. Inserendo il codice VACANZE2023 al momento del checkout otterrai un secondo sconto, portando il prezzo finale a solo 316€. Insomma, un super risparmio da non farsi assolutamente scappare. Comprare un iPad ad un prezzo più basso è, sostanzialmente, impossibile. E ovviamente le spedizioni sono incluse nel prezzo!

Con iPadOS, l’iPad diventa più produttivo, intuitivo e versatile. Puoi eseguire più app contemporaneamente, utilizzare Apple Pencil per scrivere in qualsiasi campo di testo con Scribble e modificare e condividere foto. L’iPad include app essenziali come Safari, Messaggi e Keynote, con oltre un milione di app disponibili sull’App Store. La connettività Wi-Fi veloce ti mantiene connesso a casa, al lavoro, a scuola o ovunque tu vada con il tuo iPad. Grazie al chip A13 Bionic, l’iPad offre le prestazioni grafiche di cui hai bisogno. E con la durata della batteria per tutta la giornata, è perfetto per giocare a giochi immersivi e molto altro ancora.

Acquistando una Apple Pencil (1a generazione), puoi trasformare l’iPad in una tela per disegno immersiva e nel miglior dispositivo per prendere appunti al mondo. La Smart Keyboard offre un’esperienza di digitazione confortevole e si piega in una custodia sottile e leggera per la protezione. Il display Retina da 10,2 pollici, con dettagli incredibili e colori vivaci, è perfetto per guardare film o disegnare il tuo prossimo capolavoro. True Tone regola il display alla temperatura di colore della stanza per una visualizzazione confortevole in qualsiasi luce. Touch ID è integrato nel pulsante superiore, quindi puoi utilizzare l’impronta digitale per sbloccare il tuo iPad, accedere alle app e effettuare pagamenti in modo sicuro con Apple Pay. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo a soli 316€!

