Un faro solare IMPRESSIONANTE: 4 teste, telecomando, luce GRATIS (15€)

Questo faro solare ti farà cambiare idea sul concetto di sistemi di illuminazione a basso costo, che funzionano grazie all’energia del sole. Un prodotto di qualità, in grado di offrire tante luce gratis ai tuoi spazi esterni, ma non solo! Infatti, pannello solare è collegato al gruppo luminoso da un cavo lungo ben 5 metri: puoi posizionare le 4 teste indipendenti del prodotto all’interno e il pannello all’esterno.

In dotazione, ricevi anche un pratico telecomando per la gestione del sistema. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 15€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto facilissimo da installare: non potrebbe essere più versatile. Decidi se posizionarlo all’interno all’esterno, avendo solo cura di scegliere un posto consono per piazzare il pannello solare (ben esposto al sole durante il giorno). Infatti, sarà lui a ricaricare la batteria del sistema durante il giorno.

Le 4 teste luminose sono orientabili. Di fatto, puoi avere luce gratis in 4 punti differenti. Con il pratico telecomando gestisci accensione e spegnimento, scegliendo fra 3 diverse modalità di funzionamento, governate dal sensore crepuscolare e da quello di movimento.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e risparmia un sacco su questo eccezionale faro solare: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.