Un CONTO ONLINE per ogni esigenza: ecco le offerte di Banca Sella per nuovi clienti

Banca Sella è uno degli istituti bancari più interessanti del momento, grazie ad una gamma completa di conti correnti a disposizione dei nuovi clienti. Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di ogni risparmiatore, infatti, Banca Sella ha realizzato un’offerta molto articolata, con soluzioni in grado di adattarsi a quelle che sono le reali necessità dell’utente, sia in termini di risparmio che di gestione degli strumenti di pagamento.

Per chi cerca un conto online completo, economico e senza troppi fronzoli c’è Conto Start, disponibile con un canone di appena 1,50 euro al mese (ma i primi 3 mesi sono gratis). C’è poi una versione intermedia, denominata Conto Premium, che costa 5 euro al mese (ma è scontata a 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi). A completare l’offerta di Banca Sella troviamo Conto Circle, la soluzione pensata per la condivisione delle spese in famiglia. Questo conto costa 8 euro al mese (ma i primi 3 mesi sono ridotti a 5 euro).

Tutte le proposte di Banca Sella sono disponibili direttamente online:

Banca Sella: una valida opzione per chi cerca un conto online

Tutte le proposte di Banca Sella includono la carta di debito, completamente gratuita, e l’accesso completo e senza limiti ai canali Home Banking per la gestione in completa autonomia del conto corrente online. Qui di seguito andiamo a riepilogare le caratteristiche dei tre conti proposti da Banca Sella:

Conto Start : questo conto include prelievi illimitati e gratuiti dagli ATM Sella e 4 prelievi senza commissioni al mese da ATM in area Euro; i bonifici sono illimitati e gratuiti se eseguiti online in Italia e Paesi SEE

: questo conto include prelievi illimitati e gratuiti dagli ATM Sella e da ATM in area Euro; i se eseguiti online in Italia e Paesi SEE Conto Premium : questo conto include 6 prelievi senza commissioni al mese da ATM in area Euro, i bonifici illimitati e gratuiti e 2 bonifici istantanei al mese ; c’è anche la Carta di Credito gratis

: questo conto include da ATM in area Euro, i e ; c’è anche la Conto Circle: il conto prevede prelievi gratuiti e illimitati in area Euro, bonifici istantanei gratuiti e una carta di debito e una carta prepagata gratis per ogni intestatario del conto corrente

Tutti i conti di Banca Sella, come evidenziato in precedenza, sono scontati per i primi 3 mesi e offrono svariate funzionalità ai clienti. Per scoprire le caratteristiche dettagliate dell’offerta di Banca Sella e richiedere l’apertura online di uno dei conti dell’istituto (è possibile utilizzare lo SPID per completare la procedura) è disponibile il link qui di sotto:

