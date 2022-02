Un college distribuisce MacBook e iPad a tutti gli studenti

Il Bowdoin College offre ancora una volta agli studenti l'accesso ad alcune delle ultime tecnologie Apple. Il Digital Excellence Commitment (DExC) del College fornirà a ogni nuova matricola un MacBook Pro M1 da 13 pollici, un iPad mini e una Apple Pencil. Gli studenti riceveranno questi terminali durante l'Orientamento o all'inizio del semestre autunnale del 2022.

L'iniziativa del college per l'equità digitale

Il college coprirà tutte le spese e includerà anche quattro anni di copertura AppleCare+ per i dispositivi. Clayton Rose, presidente del Bowdoin College, ha così affermato:

Il nostro impegno per l'eccellenza digitale ci consente di livellare il campo di gioco in modo che ogni studente abbia l'opportunità di beneficiare appieno della tecnologia che svolge un ruolo essenziale e in crescita nell'esperienza di apprendimento al Bowdoin. La nostra missione centrale è fornire un'eccezionale educazione alle arti liberali insieme alle conoscenze e alle abilità di cui gli studenti hanno bisogno per guidare nel nostro mondo sempre più digitale.

Nel 2020, Bowdoin ha fornito agli studenti un iPad Pro WiFi + Cellular, Magic Keyboard e Apple Pencil per l'apprendimento online. L'università ha attivato la rete Cellular su iPad per gli studenti che non avevano accesso a Internet. Gli studenti che fanno parte del college terranno il loro iPad Pro e Apple Pencil e riceveranno un MacBook Pro da 13 pollici. Questa iniziativa per iPad sta vedendo risultati positivi tra studenti e docenti.

Bowdoin ha scelto di includere i laptop premium della mela quest'anno poiché alcuni studenti necessitano di determinati software desktop che non possono essere eseguiti su iPad. Molti studenti e docenti si affidano ai laptop per il loro lavoro e questo fattore ha giocato un ruolo nella decisione.

Bowdoin ha scelto di collaborare con Apple a causa della funzionalità complessiva della tecnologia. La transizione senza interruzioni tra i terminali di Cupertino è fantastica per l'uso accademico.

L'iniziativa del 2020 si è rivelata vincente; il fatto che tutti hanno utilizzato la medesima tecnologia ha portato all'equità digitale. I docenti hanno avuto più facilità a integrare questa tecnologia nelle esperienze di apprendimento.

Non di meno, questa coerenza di dispositivi aiuterà il college a fornire un migliore supporto tecnico a chi lo necessiterà. Curiosamente, dopo la laurea, gli studenti avranno la possibilità di acquistare la loro attrezzatura per solo 1 dollaro (cifra simbolica).