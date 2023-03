Un cavo ma ci ricarichi 4 prodotti INSIEME, solo 5€ per pochissimo

Hai mai pensato di non occupare ogni singola presa che hai a disposizione per caricare i tuoi prodotti tech? In che modo ti starai chiedendo, beh, ti serve un semplice multicavo di ricarica come questo che ho da suggerirti. Un cavo ma con 4 spinotti differenti per non avere limitazioni in nessun campo.

Non aspettare un secondo in più perché con un semplice coupon che spunti in pagina, risparmi subito e concludi il tuo affare. Appena 5,99€ ed hai fatto, cosa stai aspettando?

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Cavo sensazionale: 4 in 1 con una sola mossa

Questo cavo è un 4 in 1, il che significa che ti permette di ricaricare contemporaneamente diversi dispositivi come smartphone, tablet, cuffie, smartwatch, e altro ancora. Inoltre, ha una lunghezza di 1,3 metri che ti permette di utilizzarlo comodamente anche quando sei distante dalla presa.

Compatibile con diverse tipologie di porte, hai a portata di mano:

un connettore USB-C:

uno micro USB;

due connettori Lightning.

Ciò significa che puoi utilizzarlo con la maggior parte dei dispositivi in commercio, senza dover acquistare cavi separati per ciascuno di essi.

Inoltre, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo e resistenza alla rottura.

Insomma, se sei alla ricerca di un cavo di ricarica pratico e versatile, questo multicavo 4 in 1 è la scelta giusta per te. Non aspettare un secondo in più e approfitta immediatamente del coupon disponibile in pagina. In questo modo lo porti a casa con appena 5,99€ su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.