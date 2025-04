Un Buono Amazon da 100 euro per chi sceglie il conto online SelfyConto

Vuoi ottenere un Buono Amazon da 100 euro? Se la risposta è sì, potresti prendere in considerazione l’ultima iniziativa promossa da Banca Mediolanum: gli utenti che apriranno il conto online SelfyConto entro il 5 maggio, e accrediteranno lo stipendio o spenderanno almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi, saranno idonei a ricevere un Buono da 100 euro spendibile su Amazon.it. La promozione in corso è rivolta ai nuovi clienti.

Si tratta di un’offerta allettante in particolare per chi in queste settimane sta valutando l’apertura di un nuovo conto online in sostituzione del proprio conto corrente tradizionale. Sotto questo aspetto, SelfyConto rappresenta una valida soluzione: conto a canone zero fino a trent’anni e per tutti il primo anno, canone zero anche per la carta di debito fisica per i primi dodici mesi, e zero spese per i bonifici ordinari e istantanei, con l’opportunità inoltre di azzerare il canone del conto fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro con la carta associata al conto.

Come ottenere il Buono Amazon da 100 euro

Ricapitolando, per ottenere il Buono Regalo Amazon da 100 euro occorre aprire il conto online SelfyConto entro il 5 maggio 2025. In seguito è necessario accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi entro il 15 settembre 2025. Il Buono verrà poi inoltrato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione del conto entro sei mesi dal termine della promozione.

Come aprire il conto corrente online SelfyConto

L’apertura di SelfyConto richiede un documento d’identità e il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo di posta elettronica valido. Dopo che hai tutto con te, collegati a questa pagina di Banca Mediolanum, premi sul pulsante Apri SelfyConto in alto a destra, e completa la procedura guida. Ricorda che puoi identificarti tramite SPID (scelta consigliata), bonifico o riconoscimento video attraverso la webcam.