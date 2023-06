Un buon PC desktop con Windows 10 Pro ricondizionato, ad un ottimo prezzo su eBay

Se stai cercando un computer desktop da ufficio, magari per potenziare la tua postazione da home office, e vuoi risparmiare il più possibile, senza per questo privarti di un dispositivo funzionale ed affidabile, oggi eBay propone un’offerta che dovresti decisamente prendere in considerazione. Attualmente è possibile acquistare un PC dekstop Fujitsu ricondizionato – moderno e con buone specifiche – ad un prezzo eccellente: lo paghi meno di 120€.

A questo prezzo, ti porti a casa un PC con Windows 10 Pro pre-installato, un buon processore Intel Core i5 di seconda generazione che funziona a una velocità di 3,10 GHz, SSD capiente per un avvio fulminio e 8GB di RAM per prestazioni rapide e fluide. Insomma, tutto quello che ti serve per lavorare con la massima serenità.

Il modello specifico è il Fujitsu Esprimo, con il numero di serie MPN P900-TOWER-I5. È dotato di un processore Intel Core i5 di seconda generazione che funziona a una velocità di 3,10 GHz. La capacità di memoria RAM di questo PC è di 8 GB, che consente di eseguire senza problemi molte applicazioni e compiti quotidiani. È dotato di un’unità di archiviazione SSD da 240 GB, che garantisce avvii rapidi del sistema e tempi di caricamento veloci per i programmi. La scheda grafica è l’Intel HD Graphics, che offre prestazioni grafiche integrate per la visualizzazione di immagini e video di qualità. Il PC dispone anche di porte di connettività multiple, tra cui DisplayPort, DVI e USB 2.0.

Insomma, un ottimo pacchetto ad un prezzo davvero, davvero molto competitivo. Noi ti consigliamo di non farti scappare questa offerta: a questo prezzo non ci sono molte altre alternative all’altezza. Anzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.