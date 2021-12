Un aspirapolvere smart pazzesco a 79€: prezzo SCHIACCIATO (-53%)

Un aspirapolvere senza fili pazzesco. Eccellente nel design, ma soprattutto super potente e intelligente. Con una forza aspirante di 25000Pa e un sensore di rilevamento della polvere, in grado di calibrare l'aspirazione stessa. In un attimo potrai completare le pulizie e godere del tempo libero recuperato.

Con le promozioni Gshopper del momento, puoi fare un ottimo affare per Natale e risparmiare oltre il 50% su questo gioiellino. Non perdere l'occasione di farlo tuo a 79€ appena invece di 169€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “170AB4615B”. Spedizioni rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo (dalla Germania). L'elettrodomestico sarà a casa tua in una manciata di giorni.

Eccezionale aspirapolvere smart in gran sconto per Natale

Un prodotto che è un piccolo concentrato di tecnologia, super accessoriato. Elimini in modo efficace peli, polvere, sporcizia e detriti dal pavimento e non solo, Infatti, sfruttando gli accessori in dotazione, puoi arrivare praticamente in qualsiasi angolo e fessura, effettuando una pulizia super efficace.

Il sensore di rilevamento della polvere è un valore aggiunto da non trascurare. Lo stesso si occupa di capire quanta potenza aspirante occorre, regolandola di conseguenza. In questo modo, puoi evitare sprechi di autonomia energetica e quindi hai più tempo a disposizione per le pulizie.

Sulla spazzola da pavimento non manca nemmeno una luce LED, che ti permetterà di individuare rapidamente la polvere. Super leggero e maneggevole, anche la manutenzione è incredibilmente semplice.

Un prodotto spettacolare, questo potente aspirapolvere smart senza fili, che adesso porti a casa a gran prezzo da Gshopper. Risparmia subito il 53% e portalo a casa a 79€ invece di 169€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “170AB4615B”. Spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo.