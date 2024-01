Un anno di cloud (fino a 10 TB) con il 70% di sconto: l'offerta di Internxt è imperdibile

Un abbonamento annuale a un servizio di cloud storage non è mai stato così conveniente. Con la nuova promozione flash di Internxt, infatti, è possibile ottenere fino al 70% di sconto andando ad abbattere il costo per l’accesso a uno spazio di storage in cloud sicuro e accessibile da tutti i propri dispositivi.

I piani in offerta sono diversi: si parte da 200 GB con un costo di appena 13,79 euro per un anno. Il piano più “ricco” include, invece, 10 TB ad un prezzo di appena 89,99 euro per un anno. Tutte le promozioni sono disponibili in esclusiva tramite il sito di Internxt.

Cloud al miglior prezzo di sempre con le offerte di Internxt

Per i nuovi utenti che scelgono Internxt c’è oggi un’offerta davvero imperdibile, con uno sconto fino al 70% sul canone dell’abbonamento. Le opzioni sono le seguenti:

200 GB a 13,79 eur o invece di 45,99 euro

a o invece di 45,99 euro 2 TB a 32,99 euro invece di 109,99 euro

a invece di 109,99 euro 5 TB a 59,99 euro invece di 199,99 euro

a invece di 199,99 euro 10 TB a 89,99 euro invece di 299,99 euro

Su tutti i piani è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Da notare, inoltre, che Internxt propone sempre un account gratuito con 10 GB di spazio (l’account creato è anonimo e garantisce la massima privacy per l’utente).

Il risparmio ottenibile con la nuova promozione di Internxt è enorme. Prendiamo il caso del piano da 2 TB. In genere, infatti, per un piano di questo tipo servono 100-120 euro all’anno. Con l’offerta in corso, invece, è possibile ridurre la spesa a circa un terzo, arrivando a spendere appena 32,99 euro.

Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnoverà al suo costo standard (ma è possibile disattivare il rinnovo e passare al piano gratuito). C’è anche la possibilità di passare al cloud a vita, acquistando uno spazio cloud a partire da 499 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.