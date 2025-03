Umidità ADDIO con questo deumidificatore in sconto Amazon (-33%)

Ottimo sconto su Amazon per il deumidificatore del marchio Heely da 1200ml: ideale per mantenere l’aria asciutta e confortevole in casa, riducendo anche il rischio di muffa sui muri, puoi acquistarlo a soli 45,17 euro.

Deumidificatore in offerta: addio umidità e muffa

Il deumidificatore in questione funziona con un doppio semiconduttore aggiornato che permette di assorbire l’umidità in modo rapido ed efficiente, migliorando la qualità dell’aria in ambienti come camere da letto, bagni, armadi e garage. Una volta acceso, basteranno poche ore per avere un’atmosfera più sana, con meno condensa e cattivi odori.

Il tutto con un rumore di funzionamento davvero basso con meno di 35db che assicurano una silenziosità invidiabile, perfetta per utilizzare il dispositivo anche durante la notte. Inoltre, è efficiente nei consumi dato che assorbendo umidità consumerà soltanto 0,79 kWh al giorno.

In ogni caso, il dispositivo è dotato anche di funzione di spegnimento automatico: quando il serbatoio dell’acqua è quasi pieno si illuminerà di rosso per avvisarti e si spegne da solo per evitare fuoriuscite.

Le luci LED colorate, infine, personalizzabili ti aiuteranno a dare un tocco di stile in più per creare un’atmosfera rilassante e personalizzata. Leggero, compatto e facile da spostare, il deumidificatore Heelay in offerta a 45,17 è da avere.