UMIDIGI C1 Max: lo smartphone SUPER ECONOMICO che non delude

Vuoi uno smartphone che costi il meno possibile ma senza sacrificare troppo le prestazioni? Allora abbiamo trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello UMIDIGI C1 Max a soli 109,99 euro, invece che 179,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo modo puoi beneficiare di un ribasso del 28%, più di un ulteriore sconto con il coupon e risparmiare ben 70 euro sul totale. Nonostante il prezzo sia molto basso avari per le mani un ottimo smartphone.

UMIDIGI C1 Max: qualità prezzo imbattibile

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questo smartphone non ha rivali, soprattutto con questo doppio sconto. Ma andiamo a vedere anche le specifiche:

Prestazioni: grazie al potente processore Octa-core UNISOC t610, unito a ben 6 GB di RAM e la scheda grafica Mali G52, è in grado di regalare ottime performance.

Memoria e sistema: monta il sistema operativo Android 12 che è molto fluido e intuitivo. Inoltre avrai ben 128 GB di memoria interna che potrai espandere fino a 256 GB con una microSD.

e monta il sistema operativo che è molto fluido e intuitivo. Inoltre avrai ben di memoria interna che potrai espandere fino a 256 GB con una microSD. Sim e autonomia: possiede 2 slot per scheda Sim e ha una batteria da 5150 mAh con ricarica rapida

e possiede e ha una batteria da con ricarica rapida Design e fotocamera: guarda video, gioca e scatta foto perfette. Tutto questo grazie a un display HD+ da 6,52 pollici e una fotocamera da 50 MP.

Insomma si potrebbe stare qui a parlare di questo smartphone ancora un bel po’ ma non c’è più tempo per farlo. Ora hai tutto quello che ti serve per decidere. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo UMIDIGI C1 Max a soli 109,99 euro, invece che 179,99 euro, applicando il coupon in pagina.Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.