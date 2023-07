Ultrabook ASUS: qualità e potenza, in MEGA sconto

Il nuovo ultrabook ASUS da 14″ è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 35%. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per coloro che cercano un laptop potente e affidabile per il lavoro o lo studio. Con un’ampia gamma di caratteristiche e prestazioni, questo notebook si adatta perfettamente alle esigenze professionali, gestionali, aziendali e studentesche. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 453,07 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se utilizzi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Ultrabook ASUS: non perdere questa occasione

Una delle caratteristiche principali di questo ultrabook ASUS è il processore Intel Core i3 1115G4, che può raggiungere una velocità di burst fino a 4,1 GHz. Con 4 processori logici e una frequenza di base di 3.0 GHz, offre prestazioni fluide e reattive per multitasking e applicazioni impegnative. Inoltre, la memoria RAM da 16 GB assicura un’esperienza di utilizzo veloce e senza intoppi.

La capacità di archiviazione di questo ultrabook ASUS è sorprendente, con un SSD PCIe NVMe da 256 GB e un SSD da 256 GB SATA 2,5” interno. Questa combinazione offre un rapido accesso ai dati e un ampio spazio per archiviare file, documenti e applicazioni. La connettività è garantita grazie alle 4 porte USB, di cui 2 porte USB 3.2, 1 porta USB Type-C e 1 porta USB 2.0. Inoltre, sono presenti una porta HDMI, una porta LAN da 1 Gigabit e una porta VGA, consentendo di collegare facilmente monitor esterni e altri dispositivi.

La tastiera retroilluminata QWERTY italiana è dotata di un lettore di impronte digitali, garantendo una maggiore sicurezza e facilità di accesso al sistema. La webcam HD a colori e il microfono stereo sono perfetti per le videochiamate e le conferenze online. Lo schermo da 14″ Full HD LED con risoluzione 1920 x 1080 offre una qualità visiva eccezionale e un’ampia gamma di colori. Le dimensioni ultraleggere e compatte del laptop (peso di 1,60 kg e dimensioni di 32,5 cm x 21,5 cm x 1,7 cm) lo rendono facilmente trasportabile ovunque.

L’acquisto di questo ultrabook ASUS include una garanzia di 2 anni e l’assistenza tecnica viene fornita da tecnici italiani certificati ASUS. La fattura elettronica o la ricevuta di acquisto vengono inviate automaticamente in formato PDF, garantendo una documentazione completa dell’acquisto.

In conclusione, l’ultrabook ASUS da 14″ in offerta su Amazon è un investimento ideale per coloro che cercano un laptop potente e versatile. Con caratteristiche avanzate, una vasta capacità di archiviazione e un design ultraleggero, soddisferà tutte le vostre esigenze informatiche. Approfitta subito dello sconto del 35% e acquistalo al prezzo competitivo di soli 453,07 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi terminate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.