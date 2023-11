Ultimi giorni di Black Friday: Atlas VPN all'86% di sconto

In occasione del Black Friday, Atlas VPN lancia un’offerta senza precedenti per permetterti di navigare in sicurezza, guardare in streaming senza interruzioni e proteggere la tua privacy a un prezzo imbattibile: soltanto 1,54 euro al mese, con sei mesi aggiuntivi in omaggio e un risparmio pari all’86%.

Streaming senza interruzioni e sicurezza

Atlas VPN si impegna a offrire un’esperienza di navigazione senza pari. I server – oltre 1000 in tutto il mondo – sono ottimizzati per garantire prestazioni di alto livello. Inoltre, la VPN non ha limiti di larghezza di banda, garantendo velocità di connessione costanti e affidabili per un’esperienza impeccabile.

Il servizio di Atlas è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Con un semplice clic sul pulsante “Connetti”, la VPN selezionerà automaticamente il server ideale per te, garantendo la massima velocità di download e la minima latenza.

Atlas VPN utilizza crittografia del traffico avanzata con standard come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, insieme ai tunnel realizzati da WireGuard. Questo ti proteggerà da minacce informatiche, bloccando malware e siti web dannosi, preservando la tua sicurezza online.

Mantieni la tua navigazione privata attraverso un tunnel crittografato sicuro, mentre la robusta politica di no-log assicura che nessuna informazione sulle tue attività online venga registrata. SafeSwap e MultiHop+, due opzioni aggiuntive, sono inoltre disponibili per gli utenti più attenti alla privacy.

Hai qualche dubbio? Nessun problema: puoi provare gratuitamente Atlas VPN Premium. Inoltre, il servizio offre garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per tutti i piani di durata superiore a 1 mese. Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo di Atlas VPN con un incredibile 86% di sconto. La promozione si applica al piano 2 anni, con un prezzo scontato di soli 1,54 euro al mese. In più, riceverai ben 6 mesi aggiuntivi in OMAGGIO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.