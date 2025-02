L'ultima trovata di Trump: un fondo sovrano per acquistare TikTok

Secondo quanto riportato dai colleghi di Reuters, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che ordina la creazione di un fondo sovrano per il probabile acquisto dell’app TikTok. Questo ordine esecutivo è stato firmato lunedì 3 febbraio 2025 e il fondo sovrano dovrebbe essere costituito entro il prossimo anno.

“Creeremo molta ricchezza per il fondo. E penso che sia ora che questo paese abbia un fondo sovrano”, ha dichiarato Trump davanti ai giornalisti. Nonostante sembra che il presidente abbia le idee abbastanza chiare, il testo dell’ordine esecutivo è apparso agli esperti scarso nei dettagli, indicando solo cosa fare e alcune raccomandazioni su “meccanismi di finanziamento, strategie di investimento, struttura del fondo e modello di governance”.

La conferma che questo fondo dovrà essere istituito entro 12 mesi è arrivata dal segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha anche precisato: “Monetizzeremo il lato degli asset del bilancio degli Stati Uniti per il popolo americano. Ci sarà una combinazione di asset liquide, asset che abbiamo in questo paese mentre lavoriamo per renderli disponibili al popolo americano“. Resta quindi chiaro l’obiettivo dell’investimento per Trump che rimane TikTok.

TikTok e un destino ancora poco chiaro negli USA

Dal giorno del ban a oggi TikTok ha visto un impetuoso sali e scendi di decisioni e conseguenze negli Stati Uniti. L’ultima decisione di Donal Trump lascia ancora in bilico il destino dell’app social, al momento guidata da ByteDance, ma che negli USA dovrebbe passare a una guida americana. Ora però il presidente pensa a un fondo sovrano per acquistarla.

Nel frattempo, sembra che le trattative per il suo acquisto siano ancora in corso. Infatti, Trump ai giornalisti ha detto: “Fremo qualcosa, forse con TikTok, e forse no. Se facciamo l’affare giusto, lo faremo. Altrimenti, non lo faremo… potremmo metterlo nel fondo sovrano”.

Colin Graham, responsabile delle strategie multi-asset presso Robeco a Londra, ha commentato la notizia con una certa sorpresa: “La creazione di un fondo sovrano suggerisce che un paese ha risparmi che aumenteranno e che possono essere allocati a questo. Le regole economiche di base non tornano”.