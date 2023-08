Ultima Chance per il Redmi Note 12 Pro con 100€ di SCONTO

Approfitta dell’ultima chance che ti sta regalando il Mi Store Italia! Acquista un Redmi Note 12 Pro a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 100 euro, per un risparmio assicurato davvero notevole. La versione in offerta è quella da 6GB di RAM, perfetti per una gestione rapida e senza intoppi di app e giochi, anche in multitasking. Con 128GB di ROM installi e archivi tutti i contenuti che vuoi.

Nel prezzo è compresa anche la consegna gratuita espressa, per ricevere il tuo ordine velocemente direttamente a casa tua o all’indirizzo che hai indicato in fase di ordine. Scegli tra tre colorazioni molto eleganti e moderne. Questo smartphone prodotto da Xiaomi è pro in tutti i sensi. Non solo nel prezzo, che è davvero vantaggioso, ma anche nelle funzionalità che ha da offrirti una volta acceso e connesso con la rete 5G.

Redmi Note 12 Pro: uno smartphone accelerato

Metti il turbo acquistando un Redmi Note 12 Pro sul Mi Store a prezzo speciale. Hai tempo solo oggi per approfittare di questo super sconto di 100 euro. Speciale come la sua fotocamera IMX766 avanzata con OIS, ti assicuri il meglio e sei sempre un passo avanti. Scegli il top per foto e video grazie ai suoi obiettivi professionali, a un sensore potente e a tutta la qualità Sony per la fotografia.

Sprigiona la potenza “Pro” attraverso le performance da gaming del processore MediaTek Dimensity 1080 Octa-core, con GPU Mali-G68. Goditi un display Flow AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz. Questo schermo non teme cadute accidentali né graffi perché protetto da tecnologia Corning Gorilla Glass 5, il meglio sul mercato. Acquistalo ora a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Solo oggi sul Mi Store.

