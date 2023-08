Ultenic T10 Elite: robot SUPER con svuotamento automatico (-50€)

Approfitta di questa promozione che ti sto per segnalare per buttare via la scopa, la paletta e il mocio. Oggi a pulire i pavimenti di casa ci pensa il mitico robot Ultenic T10 Elite che puoi acquistare su Amazon a soli 349,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque uno sconto che ti permette di risparmiare ben 50 euro totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Ultenic T10 Elite: navigazione intelligente e super autonomia

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato della navigazione LiDAR che riesce a mappare tutte le stanze di casa in modo intelligente. Quindi, scaricando l’app dedicata, lo puoi controllare da remoto e personalizzare il tipo di pulizia selezionando ad esempio aree off-limits. Ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

Ha un’aspirazione potente da ben 2600 Pa e mentre aspira lava anche i pavimenti senza passare due volte. Possiede una batteria da 3200 mAh in grado quindi di durare fino a 160 minuti e torna in automatico alla base di ricarica. In questa offerta avrai anche la base di svuotamento automatico che ti permette quindi di stare tranquilla per 45 giorni prima di buttare i rifiuti.

Non perdere tempo perché ovviamente un’offerta così è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello il robot Ultenic T10 Elite a soli 349,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.