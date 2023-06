Ulefone Armor 17 Pro: l'indistruttibile smartphone in offerta su Amazon

Se stai cercando uno smartphone resistente che possa gestire le applicazioni più intense e le condizioni più difficili, l’Ulefone Armor 17 Pro potrebbe essere la scelta perfetta per te. E oggi, con uno sconto del 15% su Amazon, è un’offerta da non perdere al prezzo speciale di soli 297,49 euro.

Ulefone Armor 17 Pro: un’occasione da non perdere

Dotato del potente chip MediaTek G99, l’Ulefone Armor 17 Pro offre una potenza di elaborazione straordinaria. Con 13 GB di RAM (8 GB + 5 GB di RAM virtuale), questo smartphone può far funzionare rapidamente più applicazioni ad alta intensità di memoria contemporaneamente. Inoltre, con Android 12 e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, file, foto e video.

Una delle caratteristiche principali del Ulefone Armor 17 Pro è la sua fotocamera. Con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera frontale HD da 32 MP e una fotocamera per visione notturna da 8 MP, puoi catturare immagini vivide e realistiche in ogni momento, così come straordinari video 2K. La batteria da 5380 mAh di questo telefono supporta la ricarica rapida da 66 W, consentendoti di caricare il telefono al 20% in soli 10 minuti. Inoltre, può funzionare fino a 294 ore in standby e fino a 29 ore in chiamata. Può persino essere utilizzato come power bank per alimentare altri dispositivi. Lo schermo FHD+ da 6,58 pollici con tecnologia integrata offre una nitidezza distinta e colori vivaci. Inoltre, il telefono è dotato di Corning Gorilla Glass 5 con rivestimento oleorepellente resistente alle impronte digitali, rendendolo ancora più resistente.

Grazie alla sua tecnologia magnetica, l’Ulefone Armor 17 Pro offre infinite possibilità e un ecosistema di accessori. Nella confezione dello smartphone è incluso un supporto per telefono e ci sono accessori compatibili con MagSafe per un facile fissaggio e ricarica wireless.

Con la resistenza all’acqua, alla polvere, allo sporco e alla sabbia raggiunta con la certificazione IP68/IP69K, puoi essere sicuro che l’Ulefone Armor 17 Pro può sopportare qualsiasi ambiente. Può funzionare sott’acqua fino a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti e può resistere a cadute da un’altezza di 1,5 metri senza subire danni.

Con tutte queste caratteristiche potenti e resistenti, non sorprende che l’Ulefone Armor 17 Pro sia molto popolare. Approfitta subito dello sconto del 15% su Amazon e ottieni questo dispositivo indistruttibile per affrontare qualsiasi sfida che la vita ti presenti, al prezzo speciale di soli 297,49 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.