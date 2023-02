UGREEN Hub: l'accessorio INDISPENSABILE per i professionisti, in sconto

Il mondo del lavoro è in costante movimento e spesso siamo costretti a portare con noi una grande quantità di dispositivi per svolgere il nostro lavoro. Per fortuna, ci sono prodotti come il UGREEN Hub USB C che possono semplificare la nostra vita professionale. Questo fantastico dispositivo ha un prezzo scontato di soli 31,99 euro, più un coupon del 10% da applicare.

UGREEN Hub: sta andando letteralmente a ruba

Questo UGREEN Hub 6 in 1 offre molte funzionalità, compresa una porta HDMI 4K a 30Hz che consente di collegare un secondo monitor e aumentare la produttività. Inoltre, ha tre porte USB 3.0 per la connessione di dispositivi come mouse, tastiere e hard disk esterni, così come i lettori di schede SD e TF per una facile condivisione di foto e altri file.

Una delle migliori caratteristiche del UGREEN Hub è la sua ampia compatibilità con molti dispositivi USB C, tra cui MacBook Pro Air, iPad Pro / Air, XPS 13 / 15, Surface Pro / Go, Galaxy S23 / S22 / S21 / Tab S8 / S7, HUAWEI Mate40 / P40, XiaoMi e molti altri. Inoltre, supporta la funzione OTG, che consente di trasferire file direttamente dalla chiavetta USB. La lunghezza del cavo è di 15 cm, il che lo rende abbastanza lungo da collegare facilmente al tuo dispositivo, ma non così lungo da diventare ingombrante. Inoltre, le dimensioni compatte (11,5 x 3,6 x 1,3 cm) lo rendono facile da trasportare ovunque tu vada.

UGREEN Hub USB C è un dispositivo plug & play, questo significa che non è necessario installare alcun driver. Basta collegare l’hub al tuo laptop e sarà riconosciuto automaticamente.

In sintesi, UGREEN Hub USB C è un dispositivo essenziale per i professionisti in movimento. Con molte funzionalità e un’ampia compatibilità, questo prodotto può semplificare la tua vita professionale e aumentare la tua produttività. E con lo sconto e il coupon applicabile che è attualmente disponibile, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare questo prodotto a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquistalo subito in sconto a soli 31,99 euro con più un coupon sconto del 10% da applicare, prima che le ultime scorte disponibili si finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.