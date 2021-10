UE Megaboom 3: speaker potente e impermeabile in offerta (-25%)

Tra le offerte di oggi spicca l'ottimo Megaboom 3 di Ultimate Ears, lo speaker bluetooth si trova in offerta su Amazon a 150€, con uno sconto del 25% e un risparmio di quasi 50 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile in tante colorazioni differenti, il Megaboom 3 è lo speaker bluetooth top di gamma del brand di proprietà di Logitech. Il design cilindrico del Megaboom offre una diffusione audio a 360°, ottimo per ascoltare la musica in compagnia di amici. Due grossi tasti laterali consentono di regolare il volume e passare alla traccia successiva o precedente, mentre in alto troviamo il pulsante di accensione e un piccolo tasto per avviare il pairing bluetooth.

Megaboom 3 è resistente ad acqua è polvere, è lo speaker ideale da portare in giro senza paura che possa cadere in acqua o smettere di funzionare per colpa di sabbia o polvere. Inoltre galleggia, una caratteristica fondamentale per utilizzarlo in durante le vacanze o le feste in piscina.

Oggi è possibile acquistare il Megaboom 3 di Ultimate Ears in offerta su Amazon a 150€, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per lo speaker top di gamma del brand.