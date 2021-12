Ubisoft è al lavoro sul remake di Splinter Cell

Ubisoft sta lavorando al remake dell'originale Splinter Cell. Questa è una notizia grandiosa per i fan che hanno giocato al primo capitolo della saga diversi anni fa.

Cosa sappiamo del nuovo Splinter Cell?

La casa produttrice ha annunciato che è in lavorazione un remake dell'originale Splinter Cell e promette di mantenere lo spirito furtivo del gioco del 2002 e allo stesso tempo di renderlo più confortevole per i giocatori moderni. È stato sviluppato da Ubisoft Toronto e la società afferma che utilizzerà il motore Snowdrop che ha co-sviluppato (e utilizzato in giochi come The Division e Mario + Rabbids) per sfruttare la tecnologia offerta dalle nuove console.

Secondo il post di annuncio di Ubisoft, il remake non diventerà un open world. Invece, ci saranno livelli lineari in cui “ogni pollice quadrato fa parte di una scelta o offre direttamente una scelta“. Il team che lavora al gioco ha anche affermato che avrà una grafica aggiornata (una buona idea, dal momento che l'originale è uscito quasi due decenni fa), così come modifiche ad “alcuni degli elementi di design” per rendere il gioco “corrispondente a comfort e aspettative del giocatore.”

Mentre la risposta iniziale dei fan sembra essere cautamente ottimista, non è il momento di iniziare a trattenere il respiro per una data di uscita; nella sezione di FAQ dell'azienda, uno dei produttori del gioco afferma che è attualmente “nelle primissime fasi di sviluppo“. Sembra che potrebbe volerci un po' prima che il team di lavoro venga formato del tutto e prima che si inizi a lavorare completamente sul gioco.

Ubisoft Toronto non è estranea a Splinter Cell: l'ultimo gioco della serie, Blacklist del 2013, è stato il primo gioco distribuito dallo studio. Da allora, ha portato sul mercato titoli come Far Cry 5 e 6 e Watch Dogs: Legion.

Se state cercando un corso accelerato sull'originale Splinter Cell, Ubisoft ha pubblicato un video con alcuni membri del team dietro di esso e del nuovo remake che discutevano di ciò che pensavano fosse speciale per il videogame quando è uscito per la prima volta.