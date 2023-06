Two Point Campus PS5: gestisci i campus ad un prezzo mai visto (-58%)

Se sei un appassionato dei giochi di simulazione e hai sempre sognato di creare la tua università, Two Point Campus per PS5 potrebbe essere il gioco perfetto per te. Creato dai talentuosi sviluppatori di Two Point Hospital, questo coinvolgente simulatore gestionale ti permette di costruire e controllare il campus dei tuoi sogni, arricchito da nuovi strumenti creativi che ti consentono di realizzare un autentico capolavoro dell’educazione. Attualmente, la versione Enrolment Edition di questo titolo è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 58%. Ciò significa che puoi acquistare questo fantastico videogame al prezzo stracciato di soli 16,99 euro.

Two Point Campus PS5: non puoi assolutamente perdere questo affare

Una delle caratteristiche più interessanti di Two Point Campus è il sistema di relazioni migliorato. Ogni studente ha la propria personalità, preferenze e obiettivi, e spetta a te far crescere e soddisfare le loro esigenze durante gli anni migliori della loro vita universitaria. Dovrai garantire che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per studiare sodo e allo stesso tempo divertirsi al massimo.

Two Point Campus offre una varietà di opzioni per personalizzare il tuo campus. Puoi costruire aule, laboratori, dormitori, strutture sportive e tanto altro ancora. Grazie ai nuovi strumenti creativi, avrai la libertà di creare un campus unico e affascinante. Lascia libero sfogo alla tua immaginazione e sorprendi i tuoi studenti con ambienti accattivanti e innovativi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di immergerti in un mondo virtuale pieno di divertimento e sfide gestionali. Two Point Campus ti offrirà ore di gioco coinvolgenti e la possibilità di creare un campus universitario unico e straordinario. Con questa offerta imperdibile, puoi ottenere la Enrolment Edition, che include la mappa del campus, il “Two Point” Bonus DLC pack, il University Prospectus e un esclusivo packaging.

Che tu sia un appassionato di simulazioni gestionali o semplicemente desideri vivere l’esperienza di costruire e gestire una scuola superiore, Two Point Campus è il gioco ideale per te. Approfitta dello sconto assurdo del 58% su Amazon e inizia a plasmare il futuro dei tuoi studenti ad un prezzo ridicolo di soli 16,99 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questo acquisto non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.