Twitch NON ha bannato il gioco d'azzardo: facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia secondo la quale Twitch sarebbe pronta a vietare qualsiasi contenuto legato al gioco d’azzardo a partire dal 18 ottobre 2022. In realtà, la piattaforma viola ha diramato un comunicato abbastanza preciso in cui spiega come intende regolare certe dirette streaming, vietando effettivamente i contenuti che hanno come sfondo il gambling effettuato su piattaforme non autorizzate.

Via libera invece per le scommesse sportive, gli sport fantasy come il fantacalcio e il poker.

Cosa dice Twitch sugli stream legati al gioco d’azzardo e alle scommesse sportive

Questo è una stralcio del comunicato diffuso dalla piattaforma di Amazon tramite i suoi canali social:

“I contenuti legati al gioco d’azzardo su Twitch sono stati un importante argomento di discussione nella community e qualcosa che abbiamo attivamente revisionato sin dall’aggiornamento della nostra policy in questo settore. […] Dal 18 ottobre sarà proibito lo streaming di siti di gioco d’azzardo che includono slot, roulette e simili che non siano licenziati negli Stati Uniti e altre giurisdizioni che garantiscano la sicurezza dei consumatori. Questi siti includono Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com e Roobet.com. Tuttavia, potremmo identificarne altri nel corso del tempo. Continueremo a permettere lo streaming di siti web che si concentrano su scommesse sportive, sport fantasy e poker“.

Non quindi un divieto in toto, ma l’intenzione di preservare la sicurezza degli utenti vietando siti che non siano coperti dalle regolamentazioni di legge del settore. Tutto ok per i portali che hanno ottenuto regolare autorizzazione con un occhio di riguardo, appunto, per scommesse sportive, sport fantasy e poker.

