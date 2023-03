TV Xiaomi 4K a PREZZO SCONTATO su Amazon: bastano 299€ (anche in 5 rate)

La gamma di TV di Xiaomi è ricca di prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. La conferma arriva da questa nuova offerta Amazon dedicata al modello Xiaomi F2 da 43 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di una Fire TV che utilizza lo stesso software delle Fire TV stick, con tutte le app dedicate all’intrattenimento già disponibile e una perfetta integrazione con Alexa.

Il modello in questione è disponibile al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Da notare che è possibile acquistare il TV anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà accessibile solo per un periodo di tempo limitato.

Xiaomi Fire TV in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La Xiaomi F2 da 43 pollici con risoluzione 4K ha tutto quello che serve per essere il TV giusto da acquistare per chi è alla ricerca di un modello di ottima qualità ad un prezzo contenuto. Il pannello LED ha il 4K e può contare su di un’ottima qualità dell’immagine.

La piattaforma software, Fire TV, ha tutto quello che serve per poter garantire un utilizzo completo. Tutte le app sono disponibili e c’è anche l’integrazione con Alexa. Da segnalare anche una dotazione tecnica completa con porte HDMI 2.1, USB e un comparto audio di fascia superiore con due altoparlanti da 12 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi F2 da 43 pollici al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro, con 100 euro di sconto e con la possibilità di acquistare il TV in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

