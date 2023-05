TV vecchio ADDIO ma senza buttarlo: fallo SMART con Chromecast

Stanco dei soliti programmi televisivi? Purtroppo non hai le applicazioni sul tuo televisore ma se ti dicessi che è tutta una situazione provvisoria? Trasformalo in una smart TV grazie al Chromecast con Google TV 4K di Google con cui accedere a migliaia di film, serie e tanto ancora.

Non lasciarti sfuggire questa promozione unica che trovi su Amazon che ti permette di averlo a soli 36,87€ grazie allo sconto del 45% con cui risparmi circa 30€ sul suo prezzo di listino.

Ricordati che con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, che cosa aspetti? Abbonati subito.

Con Chromecast apri le porte all’esperienza di streaming definitiva

In televisione ormai passano sempre le solite cose, film visti e rivisti e programmi televisivi che proprio non riescono a catturare la tua attenzione. Hai sempre Netflix sullo smartphone, ma la tua televisione è troppo indietro con gli anni per avere una connessione internet integrata. Sarebbe un peccato buttarlo via dato che funziona ancora bene, quindi ecco la soluzione perfetta: il Chromecast con Google TV 4K di Google.

Questo dispositivo rivoluzionario porta il mondo dello streaming direttamente sul tuo schermo, con la possibilità di guardare film e serie tv in streaming delle tue applicazioni preferite.

Questo piccolo e straordinario dispositivo ti offre un’esperienza di streaming completamente personalizzata. Grazie all’intelligenza artificiale e al rilevamento vocale, puoi trovare rapidamente ciò che vuoi guardare. La sua interfaccia intuitiva ti permette di accedere istantaneamente ad applicazioni come Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video e molte altre direttamente dal tuo televisore.

La particolarità di questo modello è la possibilità di guardare i tuoi programmi preferiti in 4K con una risoluzione eccezionale e un audio surround sorprendente. L’installazione è super facile e veloce, devi solamente attaccarlo alla TV tramite presa HDMI e alimentarlo tramite USB.

Non aspettare un secondo di più e acquista il tuo dispositivo Chromecast con Google TV 4K di Google su Amazon all’incredibile prezzo di 36,89€ grazie allo sconto del 45%.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.