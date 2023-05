TV TCL 55C641: modalità gaming e Google TV a meno di 500€ su Amazon

La TV TCL 55C641 è disponibile in offerta su Amazon a soli 499€ invece di 610€. Questa TV avanzata offre una qualità dell’immagine straordinaria grazie alla tecnologia QLED, che riproduce un’ampia gamma di colori e sfumature per immagini brillanti e realistiche. La combinazione delle tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, con colori accurati e dettagli precisi.

La TV supporta diversi formati HDR, tra cui HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION, garantendo una qualità d’immagine eccezionale da qualsiasi sorgente. Inoltre, è ideale per i videogiocatori grazie alle funzionalità HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) che offrono la migliore esperienza di gioco con latenza ridotta e impostazioni automatiche ottimizzate per il gaming.

Un’altra caratteristica interessante è il sistema operativo Google TV, che ti permette di accedere a una vasta selezione di film, programmi TV e contenuti dalle tue app e abbonamenti preferiti, organizzandoli in base alle tue preferenze. Infine, è importante sottolineare che l’acquisto di questa TV può essere suddiviso in più rate a tasso zero, offrendo un’opzione di pagamento comoda e flessibile. La TV è in disponibilità immediata: ordinala subito per riceverla a casa entro sabato 3 giugno! Approfitta di questa offerta per portare a casa una TV di alta qualità a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.