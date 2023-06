TV Sony Bravia da 55 pollici in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 660€

La promozione in corso è davvero imperdibile se siete alla ricerca di un nuovo TV: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il TV Sony Bravia KD-55X75WL al prezzo scontato di 660 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questo modello dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e piattaforma Google TV. Grazie alla promozione, il TV costa meno del modello da 50 pollici e poco più di quello da 43 pollici. A questo prezzo, considerando anche l’elevata qualità dei TV Sony, si tratta di un’offerta davvero imperdibile. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

TV Sony Bravia da 55 pollici: l’offerta Amazon è imperdibile

Il TV Sony Bravia in offerta è un modello completo, con un pannello LED 4K HDR da ben 55 pollici e design con cornici ridotte al minimo. La piattaforma software è Google TV con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento già disponibili o scaricabili in pochi secondi dal Google Play Store. Si tratta di un modello di fascia alta, pensato per offrire prestazioni ottimali, con una qualità dell’immagine di livello superiore. In questo momento, il TV di casa Sony, con questo prezzo, non ha rivali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV Sony Bravia KD-55X75WL al prezzo scontato di 660 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello che rappresenta ora un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo Smart TV. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.