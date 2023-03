TV Sony Bravia da 50 e 55 pollici: ora ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche in 12 rate)

La gamma di TV Sony Bravia è protagonista di una nuova offerta Amazon. I modelli da 50 pollici e 55 pollici, infatti, sono disponibili a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare circa 250 euro e di poter contare sull’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali.

Con l’offerta in corso, è possibile acquistare le TV Sony con piattaforma smart Google TV al prezzo scontato di 749 euro per la versione da 50 pollici e di 799 euro per la variante da 55 pollici. Si tratta di due modelli 4K dotati dell’innovativo processore X1 che garantisce un’esperienza d’uso più fluida, migliorando la qualità dell’immagine.

Per accedere alle offerte è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Sony TV Bravia in sconto su Amazon: ecco le offerte

I modelli Sony Bravia in offerta sono KD–50X80K e KD-55X80K. Si tratta di due ottimi TV con piattaforma smart Google TV, un pannello LED con risoluzione 4K di ottima qualità con tecnologia 4K X-Reality Pro per garantire immagini di alta qualità. Questi TV sfruttano appieno le tecnologie Sony e rappresentano oggi un importante riferimento del mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di qualità da fascia alta ad un prezzo contenuto.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare una nuova TV Sony Bravia con Google TV a prezzo scontato. Le offerte sono due:

il modello da 50 pollici viene proposto a 749 euro

viene proposto a il modello da 55 pollici viene proposto a 799 euro

Per entrambi i modelli è disponibile la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi. Per accedere alle offerte c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.