TV Samsung QLED in offerta a 446€ su Amazon: è da PRENDERE SUBITO

Per chi è alla ricerca di un nuovo TV, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il TV Samsung QLED QE43Q60BAUXXC, infatti, viene ora proposto al prezzo scontato di 446 euro, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda il modello da 43 pollici con pannello QLED 4K. Si tratta di un TV con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato e in grado di rappresentare un vero best buy per moltissimi utenti. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

TV QLED Samsung: offerta da non perdere su Amazon

Il TV QE43Q60BAUXXC di Samsung è un modello di ottima qualità, grazie ad un pannello 4K QLED e ad una piattaforma smart completa e ricca di funzionalità, con tanto di supporto a Alexa e Google Assistant. Ci sono, naturalmente, tutte le applicazioni per principali servizi di streaming per garantire il massimo dell’intrattenimento.

Grazie ad una diagonale di 43 pollici, inoltre, il TV di Samsung è adatto a diversi contesti di utilizzo, rivelandosi la scelta giusta per tantissimi utenti alla ricerca di uno Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV Samsung QLED al prezzo scontato di 446 euro. Si tratta di una promozione ottima, anche considerando l’alta qualità del TV. Da notare che la stessa serie di TV QLED di Samsung è disponibile, anche in questo caso in forte sconto, anche con altri formati più grandi. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

