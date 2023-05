TV Samsung QLED 55" protagonista assoluto dei Mega Sconti MediaWorld

È tempo di Mega Sconti in casa MediaWorld, e si sente. Tra le migliori offerte valide fino al termine della promo, fissata per il 31 maggio, spicca quella sul nuovo Smart TV Samsung QLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, in offerta a 599,99 euro per effetto del 40% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 999,99 euro. In più la spedizione è offerta da MediaWorld, con anche la possibilità di scegliere il ritiro gratuito in negozio. È una di quelle offerte che non capita tutti i giorni, anzi.

Smart TV Samsung QLED da 55″ in sconto del 40% sul sito di MediaWorld

I Mega Sconti di MediaWorld hanno fatto un’altra vittima eccellente e gli utenti non possono far altro che ringraziare. Il nuovo QLED 4K UHD di Samsung si distingue per offrire un pannello da oltre un miliardo di sfumature di colore, per immagini ancora più brillanti e un realismo mai raggiunto prima d’oggi. A rendere possibile un’esperienza di visione straordinaria è anche la tecnologia Quantum HDR, dove ogni singolo fotogramma riesce ad esprimere al massimo ciascun dettaglio della scena, anche quello più impercettibile.

E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, Samsung ha scelto per il suo nuovo Smart TV il design AirSlim, con uno spessore più sottile ed elegante, perfetto per qualsiasi ambiente.

Aggiungi al carrello ora il TV Samsung QLED da 55″ per risparmiare la bellezza di 400 euro grazie alla promo dei Mega Sconti firmati MediaWorld. La consegna del televisore è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.