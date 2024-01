TV Samsung QLED 4K Smart da 50": il prezzo CROLLA del 42%

Se stai cercando da tempo una nuova TV da acquistare, questo è il tuo giorno fortunato. Infatti, oggi potrai acquistare questa fantastica TV Samsung QLED 4K Smart da 50″ al prezzo assolutamente pazzesco di soli 698 euro invece 1.199 euro, grazie allo sconto folle del 42%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, sempre per i clienti Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito questa magnifica TV Smart e di pagarla in comode rate con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Con un risparmio davvero incredibile, riceverai a casa questa spettacolare Smart TV da 50 pollici QLED con risoluzione 4K e Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale.

In questo modo, verrà supportata una definizione video di un’altra categoria, 100% volume colore con Quantum Dot grazie al quale potrai godere di un miliardo di sfumature e colori eccezionali. La tecnologia di retroilluminazione a LED ti offrirà invece delle immagini ricche di dettagli con contrasti magnifici.

Completa di speaker su 4 lati e sul retro del televisore, potrai godere di un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva. Con il Gaming Hub potrai accedere ai giochi in modo facile e veloce e la Smart Hub ti consentirà di sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto.

Insomma, un dispositivo unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo super conveniente. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica TV Samsung QLED 4K Smart da 50″ in offerta a soli 698 euro. Affrettati e non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.