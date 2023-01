Questo TV Samsung QLED 4K da 50" è in SUPER OFFERTA (-40%)

La ricerca del tuo nuovo televisore finisce qui: oggi Amazon propone il Sasmung Q60B da 50 pollici con uno sconto del 40%, per un risparmio complessivo di oltre 380€. Parliamo di un televisore acclamato per l’ottima qualità delle sue immagini, in grado di offrire una delle migliori esperienze di visione possibili grazie alla tecnologia Quantum Dot.

Il televisore di Samsung supporta oltre 1 miliardo di sfumature di colore diverse, con il risultato di offrire sempre immagini brillanti ad ogni livello di luminosità. Questo Sasmung Q60B si integra perfettamente all’interno di ogni stanza e ambiente, grazie al suo design elegante e ad uno spessore estremamente sottile. I nuovi Samsung Q60B sono dotati di tecnologia AirSlim, novità introdotta dalla serie 2022, che gli permette di avere uno spessore di appena 2,6 cm.

Il pannello è un QLED Ultra HD 4K da 50 pollici e troviamo il pieno supporto alle tecnologie HDR10+, ALLM e Game Motion Plus, oltre che alla codifica audio Dolby Digital Plus. Il cuore di questo televisore è il potente processore Quantum 4K Lite, che offre un’esperienza di navigazione fluida e priva di fastidiosi rallentamenti. Troviamo ovviamente anche Tizen, il sistema operativo proprietario di Samsung, che offre accesso ad un ricco catalogo di applicazioni, a partire dalle principali piattaforme VoD come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN. Il televisore ospita anche un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Questo televisore Sasmung da 50 pollici della serie Q60B è anche un prodotto eccellente per sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie alla Game Bar che consente di personalizzare in tempo reale le specifiche di sistema per adattarle ad ogni scenario e ovviamente alla modalità gaming che riduce la latenza ai minimi possibili, fornendoti un vantaggio competitivo durante le partite più concitate.

Normalmente il Samsung TV QLED QE50Q60BAUXZT viene proposto a 949€, ma oggi grazie a questa offerta Amazon può essere tuo a 566,34€ con un risparmio del 40% (ed è ovviamente possibile dividere l’importo in più rate). Un’offerta imperdibile per un televisore eccellente uscito nel 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.