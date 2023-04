TV Samsung Neo QLED in SUPER OFFERTA su Amazon: bastano 696€ (-59%)

Se siete alla ricerca di un nuovo TV dovete assolutamente dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare un TV Samsung Neo QLED con il 59% di sconto. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un modello di fascia alta al prezzo di un TV di fascia media.

Con l’offerta in corso, infatti, il TV Samsung QE50QN90BATXZT è disponibile al prezzo scontato di 696 euro invece di 1.699 euro. La promozione, quindi, garantisce più di 1.000 euro di sconto per uno dei modelli principali della gamma Neo QLED della casa coreana.

Il TV in questione è dotato di pannello 4K da 50 pollici. Da notare, inoltre, che in offerta c’è anche il taglio da 55 pollici che viene proposto al 50% di sconto con possibilità di acquisto a 999 euro invece di 1.999 euro.

Per accedere all’offerta e acquistare un nuovo TV Neo QLED di Samsung a prezzo ridotto è possibile sfruttare il link qui di sotto.

TV Samsung Neo QLED con più di 1.000 euro di sconto con la nuova offerta Amazon

La gamma di TV Neo QLED di Samsung rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma evolutivo del settore TV. Si tratta di una famiglia di televisori caratterizzati da un pannello dotato di una tecnologia di ultima generazione in grado di offrire una qualità dell’immagine di livello superiore, sia per quanto riguarda la luminosità che l’accuratezza del colore e la fedeltà delle immagini.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Samsung Neo QLED al prezzo scontato di 696 euro invece di 1.699 euro, con pannello da 50 pollici, oppure al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.999 euro, con pannello da 55 pollici. Per accedere alle offerte è disponibile il link riportato di seguito:

