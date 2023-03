TV Samsung Neo QLED 4K da 55" costa 600€ con questo codice

Da questa mattina è attiva una vantaggiosa promozione sui TV Samsung già in offerta. Grazie all’utilizzo di un codice sconto, è possibile risparmiare fino al 15% rispetto al prezzo già scontato. Tra i televisori che puoi acquistare c’è anche il nuovo favoloso TV Neo QLED 4K da 55″. Tra offerta e ulteriore sconto, oggi lo puoi acquistare a soli 899 euro, beneficiando di uno sconto complessivo di 600 euro.

TV Samsung Neo QLED 4K da 55″ scontatissimo su Samsung

Il nuovo Neo QLED 4K di Samsung si distingue dagli altri televisori per l’eccezionale contrasto, i dettagli super accurati e le immagini 4K rese ancora più brillanti dalla tecnologia Quantum Matrix Technology. È anche il televisore di riferimento in relazione all’esperienza sonora offerta, grazie all’audio Dolby Atmos multidirezionale in grado di avvolgere gli spettatori da qualsiasi angolazione.

Ma come funziona in concreto la promo sui TV Samsung? La prima cosa da fare è collegarsi alla pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale di Samsung. Ora premi Aggiungi al carrello, fai clic sul pulsante Successivo per saltare i vari accessori aggiuntivi, quindi premi su Concludi l’acquisto per passare alla pagina del carrello. A questo punto non resta che copiare e incollare sotto Codice promozionale il coupon SMART2023 e premere su Applica. È tutto, dopo pochi secondi l’importo dell’ordine verrà aggiornato con lo sconto extra regalato da Samsung.

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore per il tuo soggiorno, l’ultima promozione Samsung è quella che fa al caso tuo. Approfitta dell’extra-sconto grazie al codice SMART2023 per acquistare il TV Neo QLED 4K da 55 pollici a soli 899 euro anziché 1499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.