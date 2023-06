TV Samsung da 32" in super offerta su Amazon: risparmi il 22%

Oggi Amazon propone una TV Samsung Full HD da 32″ ad un prezzo decisamente interessante: la pagherai solamente 257,99€, con uno sconto del 22% sul suo normale prezzo di listino. Questa Smart TV offre una risoluzione Full HD che garantisce dettagli nitidi e vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente. Con Smart Hub e la funzione One Remote, puoi accedere a una vasta gamma di contenuti, inclusi decoder, console di gioco, app e programmi televisivi in diretta, tutto attraverso un unico telecomando.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) migliora la luminosità del TV, offrendo una gamma di colori più ampia e dettagli visivi anche nelle scene più buie. Inoltre, il Contrast Enhancer regola il contrasto e la profondità delle immagini, restituendo una qualità straordinaria. Il design della TV presenta linee sottili e grazie all’algoritmo avanzato di Ultra Clean View, tutti i contenuti vengono visualizzati con immagini di elevata qualità, riducendo le distorsioni e aumentando la ricchezza dei dettagli. Questa Smart TV è perfetta per integrarsi nel tuo ecosistema domestico.

È compatibile con Amazon Alexa, consentendoti di controllare il TV, cambiare canale, regolare il volume e controllare i dispositivi IoT connessi tramite comandi vocali. In sintesi, la TV Samsung Full HD da 32″ in offerta su Amazon offre una risoluzione di qualità, funzioni smart avanzate, tecnologia HDR, miglioramento del contrasto e un design sottile. È una scelta perfetta per goderti i tuoi contenuti preferiti con dettagli straordinari e facilità d’uso. Non farti scappare questa offerta e acquistala a soli 257,99€!

