TV QLED Samsung da 50 pollici: ora ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-47%)

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV da meno di 500 euro può ora valutare con attenzione la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung QE50Q60BAUXZT. Si tratta di un ottimo TV QLED da 55 pollici (Serie Q60B) ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro invece di 949 euro con un risparmio di ben 450 euro. L’offerta è davvero ottima e consente di acquistare un TV QLED di fascia alta ad un prezzo da vero e proprio modello entry level, considerando la tecnologia. Il TV Samsung è dotato di pannello QLED con risoluzione 4K e di una piattaforma software aggiornata con tutte le app di intrattenimento già pronte all’uso e con l’integrazione con Alexa e Google Assistant. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung TV QLED in offerta quasi a metà prezzo su Amazon

Il TV Samsung in offerta oggi è dotato di tecnologia Quantum Dot per offrire una qualità dell’immagine superiore alla media, anche grazie al Quantum HDR, funzionalità in grado di esaltare i dettagli cromatici e di garantire immagini più brillanti. Anche la parte software è di primissimo livello con la piattaforma Tizen OS che rappresenta un riferimento del settore ed è perfettamente gestita dal processore Quantum 4K Lite.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV QLED Samsung QE50Q60BAUXZT al prezzo scontato di 499 euro invece di 949 euro. L’offerta è da cogliere al volo se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV completo, aggiornato e con un pannello di qualità superiore. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, potete fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

