TV QLED in offerta a 339€ su Amazon: è un vero BEST BUY

La gamma di TV QLED di TCL è disponibile attualmente in offerta su Amazon con diverse occasioni per fare un ottimo affare. La promozione riguarda la gamma 2023 con il modello da 43 pollici che può essere acquistato al prezzo scontato di 339 euro. Ancora più interessante è l’offerta per il modello da 50 pollici, disponibile a 369 euro.

C’è poi la versione da 55 pollici che viene proposta a 419 euro. Da notare anche la versione da 65 pollici che viene proposta a 599 euro. Si tratta di una serie di offerte davvero molto interessante, anche in considerazione dell’elevata qualità del pannello QLED proposto dai modelli TCL.

Da notare, inoltre, che tutti i modelli proposti sono delle Google TV. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, per poi scegliere la versione preferita del TV da acquistare, sempre con consegna gratuita.

TV QLED di TCL in offerta su Amazon

La nuova promozione è da cogliere al volo: la gamma di Smart TV QLED di TCL, composta da modelli 4K con piattaforma smart Google TV, è protagonista di un’offerta Amazon davvero imperdibile. Ecco tutte le opzioni disponibili:

43 pollici a 339 euro

50 pollici a 369 euro

55 pollici a 419 euro

65 pollici a 599 euro

C’è, quindi, una soluzione per tutte le necessità. Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare un TV QLED di ottima qualità con una spesa davvero ridotta. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere il modello desiderato da acquistare a prezzo ridotto. Tutte le versioni sono disponibili con consegna gratuita (per il 65 pollici c’è anche la consegna programmata).

