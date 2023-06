TV QLED da 43" di TCL ad un ottimo prezzo su Amazon: la paghi solo 379,90€

Oggi Amazon propone una TV QLED da 43″ ad un prezzo decisamente interessante. Questo modello prodotto da TLC è un’ottima scelta per gli amanti dell’intrattenimento a casa. È disponibile su Amazon al prezzo di 379,90€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 499,99€.

Questa TV utilizza la tecnologia all’avanguardia Quantum Dot, che offre un’ampia gamma di colori e sfumature per immagini brillanti e realistiche. La combinazione delle tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot permette di vivere un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alta qualità, con colori accurati e dettagli precisi. La TV supporta l’HDR multiformato, offrendo una qualità d’immagine eccezionale da qualsiasi sorgente compatibile (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION). Ciò significa che puoi goderti contenuti HDR da diverse fonti e sperimentare un’immagine di qualità superiore con un ampio range dinamico.

Se sei un appassionato di videogiochi, la TV QLED di TLC offre funzionalità speciali. Con HDMI 2.1 e la modalità Auto Low Latency (ALLM), puoi goderti la migliore esperienza di gioco grazie a una latenza ridotta e all’impostazione automatica dell’immagine perfetta per il gaming. Questo significa che le tue sessioni di gioco saranno fluide e reattive, offrendo un’esperienza coinvolgente. La TV è anche dotata di Google TV, che raccoglie film, programmi TV e molto altro dalle tue app e abbonamenti preferiti. Google TV organizza il contenuto in base alle tue preferenze, offrendo un’esperienza personalizzata e semplificata. Puoi accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti e trovare ciò che desideri guardare in modo intuitivo. In sintesi, la TV QLED da 43″ di TLC è un prodotto di qualità che offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla tecnologia Quantum Dot e alle funzionalità HDR. È adatta sia per guardare film e programmi TV con colori vibranti e dettagli precisi, sia per goderti sessioni di gioco reattive grazie a HDMI 2.1 e ALLM. Con l’aggiunta di Google TV, puoi facilmente accedere ai tuoi contenuti preferiti e personalizzare la tua esperienza di visione. Non farti assolutamente scappare questa offerta!

