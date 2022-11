TV OLED Sony in SUPER SCONTO tra le offerte Amazon (-500€)

I TV OLED di ottima qualità, generalmente, non sono a buon mercato. Con la nuova offerta Amazon, però, acquistare un TV con questa tecnologia e con tutte le carte in regola per diventare un riferimento dell’intrattenimento domestico diventa molto più conveniente.

Amazon, infatti, propone il Sony BRAVIA XR-55A80J in offerta al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro con un risparmio di ben 500 euro rispetto al listino. Il TV è dotato di un pannello OLED da 55 pollici oltre che della piattaforma smart Google TV con tutte le app di intrattenimento del Play Store.

Il TV OLED di Sony è in offerta con il 33% di sconto

Tra le tante opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo TV OLED troviamo anche l’ottimo Sony BRAVIA XR-55A80J. Si tratta di un modello Google TV dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e tecnologia OLED in grado di offrire ottime prestazioni anche grazie all’ottimizzazione garantita dal Cognitive Processor XR e al particolare sistema audio che trasforma lo schermo in uno speaker per garantire un’esperienza ancora più immersiva.

Il TV è ottimizzato per essere abbinato alla PlayStation 5 grazie anche al supporto HDMI 2.1 e alla frequenza di aggiornamento variabile VRR. Questo modello di Sony, quindi, ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, diventando il fulcro dell’intrattenimento domestico.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Sony XR-55A80J al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo grazie ad uno sconto di ben 500 euro su un modello con un pannello di qualità eccellente e con una piattaforma software di primissimo livello.

