TV OLED Samsung da 55" del 2022 in sconto di oltre 1000€ su Monclick

Il TV OLED Samsung in sconto su Monclick di oltre 1.000 euro appartiene alla serie S95B ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come il miglior TV che l’azienda coreana abbia mai realizzato. Basterebbe soltanto questo per capire la qualità del prodotto e l’incredibile offerta del giorno: il prezzo del TV Samsung S95B da 55″ crolla da 2.499,90 euro a 1.339,90 euro, per effetto dello sconto del 46%. E compreso nel prezzo hai in regalo anche una Soundbar Ultra Slim (promozione valida fino al 2 aprile).

TV OLED Samsung da 55″ 2022 in sconto del 46% su Monclick

Per prestazioni video e audio, il TV OLED di Samsung è un prodotto di livello assoluto, tanto che il nuovo S95B si aggiudica da subito la palma di migliore TV mai realizzato dall’azienda di Seul. Merito dell’adozione della tecnologia QD-OLED, che offre uno schermo più efficiente per colori più brillanti e saturi. E a questo si aggiungono la ricercatezza del design tipica di Samsung e il sistema operativo Tizen. S95B è uno dei TV OLED più eleganti e sottili disponibili oggi sul mercato. Pensa che la parte più spessa (la profondità) misura appena 3,99cm. Dimensioni slim che non inficiano in alcun modo la resa audio, con un’esperienza sonora al top.

Se pensi di non avere un budget sufficiente ad oggi, puoi scegliere di pagare in tre rate senza interessi da 446 euro con Klarna e PayPal. Oppure, puoi scegliere di acquistare il televisore a costo zero e dopo 30 giorni pagare in un’unica soluzione sempre con Klarna.

Se vuoi il meglio dal tuo televisore, a questo prezzo non troverai alcun Smart TV in grado di competere con l’ultima meraviglia prodotta da Samsung. Cogli al volo l’offerta di Monclick per risparmiare 1.160 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.