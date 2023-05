TV OLED LG in offerta su eBay: da 1699 a 859 euro, semplicemente un must-buy

La LG OLED55CS6LA è un TV con uno schermo da 55″ che offre una qualità visiva straordinaria grazie alla tecnologia OLED. La risoluzione massima di 2160p (4K) ti permette di goderti immagini nitide e dettagliate. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, le immagini in movimento saranno fluide e senza sfocature.

Normalmente questo modello viene proposto a 1699€, ma oggi può essere tuo a soli 859€. Ti basta inserire il codice “MAGGIO24EDAYS” al momento del checkout. A questo prezzo la questione non si pone nemmeno: questo televisore va acquistato subito, prima che (come succederà) le unità in offerta vadano out of stock.

Questo TV supporta l’High Dynamic Range (HDR), che ti consente di sperimentare una gamma di colori più ampia e un contrasto più elevato, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Gli ingressi audio/video includono USB, Ethernet e HDMI, fornendoti opzioni versatili per collegare dispositivi esterni. LG OLED55CS6LA dispone anche di un sintonizzatore digitale integrato per la ricezione di segnali DVB-S2 e DVB-T2, consentendoti di accedere a una varietà di canali digitali senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Questo TV è dotato di funzionalità Smart TV, tra cui l’accesso a Netflix e la navigazione web, offrendoti un’ampia gamma di contenuti di intrattenimento direttamente dal tuo televisore. Il design elegante e il colore blu rendono questo TV una scelta esteticamente piacevole per arricchire il tuo spazio di intrattenimento. Inoltre, il TV LG OLED55CS6LA ha una classe di efficienza energetica G, che ti permette di godere del tuo intrattenimento con minor impatto ambientale. Con questo TV, potrai immergerti in un’esperienza visiva coinvolgente e accedere a una vasta gamma di contenuti, tutto dalla comodità del tuo salotto.

Se hai una console di ultima generazione, questo OLED LG da 55 pollici ha tutto ciò che ti serve per sfruttare al meglio tutte le potenzialità della tua PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie alla sua frequenza di aggiornamento, ad un contrasto elevato e ad una modalità dedicata al gaming. Approfitta dell’offerta prima che sia tardi!

