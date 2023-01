TV OLED LG da 55 pollici: con QUEST'OFFERTA costa solo 799€ (-38%, anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare un nuovo TV OLED di LG: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile risparmiare il 38% sull’acquisto del modello OLED55A26LA. Si tratta di un TV LG da 55 pollici con pannello OLED che appartiene alla gamma 2022 e che viene proposto al prezzo scontato di 799 euro invece che 1.299 euro. Lo sconto è di ben 500 euro. Da notare che è possibile anche puntare sull’0acquisto in 12 rate mensili da 66 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Con la nuova offerta Amazon comprare un nuovo TV OLED di LG conviene

LG OLED55A26LA è uno dei migliori modelli della gamma OLED di LG per rapporto qualità/prezzo. Il TV in questione è dotato di una diagonale di 55 pollici e di un pannello OLED 4K. Da segnalare la presenza di un comparto tecnico completissimo con il supporto anche a Google Assistant e Alexa e con il sempre più completo software webOS 22.

La nuova offerta Amazon consente di acquistare il nuovo TV OLED LG da 55 pollici al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.299 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 38% che si traduce in un risparmio di ben 500 euro. Da notare anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 66 euro.

Per chi vuole risparmiare, inoltre, c’è il modello da 48 pollici, appartenente alla stessa serie di TV OLED LG, che viene proposto al prezzo scontato di 719 euro invece di 1.099 euro. Anche in questo caso è possibile puntare sull’acquisto in 12 rate mensili. Le offerte in questione possono essere sfruttate direttamente online, dal link qui di seguito.

