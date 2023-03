TV OLED 55" LG in super offerta sul sito di Unieuro (-700€)

Il TV OLED 55″ della serie A2 di LG è una delle novità più piacevoli tra i nuovi televisori OLED del 2022. Pixel autoilluminanti, nuovo processore basato sull’intelligenza artificiale e un design minimale rendono questo televisore uno dei modelli più riusciti dell’ultimo anno. Te ne parliamo oggi perché sul sito di Unieuro è protagonista di un’offerta eccezionale, trovandosi in vendita a 999 euro anziché 1.699 euro, per effetto dello sconto del 41%. E se vuoi, lo puoi pagare anche a rate.

TV OLED 55″ LG in sconto del 41% sul sito di Unieuro

L’innovativa tecnologia dei pixel autoilluminanti regala al TV OLED 55″ della serie A2 di LG un nero perfetto, così come tutti gli altri colori. I pixel autoilluminanti entrano in azione con qualunque tipologia di contenuto multimediale, sia esso un evento sportivo, un film d’azione o un videogioco. Un altro plus del nuovo televisore OLED del colosso asiatico è il processore a7 di quinta generazione basato sull’intelligenza artificiale, grazie al quale è possibile ottenere una costante ottimizzazione delle scene per un’esperienza di intrattenimento superiore alla media. Inoltre la serie A2 di LG si distingue dagli altri televisori della concorrenza per un design minimale con bordi sottili, che lascia di stucco lo spettatore senza nemmeno dover accendere il televisore.

La spedizione e il ritiro in negozio sono gratuiti, scegli tu se preferisci la consegna a domicilio o ritirarlo di persona in negozio. In fase di checkout puoi inoltre scegliere se pagare in tre comode rate senza interessi con PayPal o Klarna da 333 euro al mese. Sempre con Klarna puoi scegliere anche di pagare dopo 30 giorni l’acquisto in un’unica soluzione (senza costi aggiuntivi).

Se sei alla ricerca di un TV OLED da 55″ dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che non abbia nulla da invidiare agli schermi OLED di marchi come Samsung e Sony, il televisore LG della serie A2 è la scelta idea. Approfitta subito dell’ultima offerta di Unieuro per risparmiare 700 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

