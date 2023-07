TV OK da 32" in offerta a 99 euro da MediaWorld

Tra le offerte della promo Summer Tech di MediaWorld segnaliamo il televisore del marchio privato ok. da 32 pollici con risoluzione Full HD+ in vendita a 99 euro, in sconto del 17% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’offerta è completata dalla consegna gratuita del televisore presso il domicilio indicato al momento dell’acquisto.

TV del marchio ok. al prezzo più basso da MediaWorld

Il marchio ok. è un brand commerciale di MediaMarkt, la catena di distribuzione tedesca conosciuta in Italia sotto il nome di MediaWorld. Il prezzo così basso si spiega con la filosofia del marchio, che mette al centro il funzionamento del televisore e l’esperienza d’uso, rinunciando a caratteristiche tecniche insolite e gadget accattivanti.

Se sei una persona pragmatica, che bada al sodo diciamo, allora il TV LED ok. in offerta è l’articolo che fa al caso tuo. Con un refresh rate fino a 60 Hz e una connettività completa (1 porta USB 2.0, 2 porte HDMI, 1 Optical e 1 CI/CI+), il TV LED ok. sorprende per l’ottima qualità delle immagini, grazie alla risoluzione Full HD+.

In più è pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2. Ciò significa che non avrai alcun problema a sintonizzarti su tutti i tuoi canali preferiti, senza avere la necessità di acquistare a parte un decoder.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld sul televisore ok. da 32 pollici, in modo da acquistarlo a soli 99 euro.

