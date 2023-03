TV LG OLED: su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA, bastano 747€

La gamma di TV OLED di casa LG è un vero e proprio punto di riferimento del settore TV grazie ad una qualità altissima del pannello OLED che rende l’esperienza di visione davvero unica. Con la nuova offerta Amazon è possibile ottenere uno sconto di oltre 350 euro sul TV LG OLED48A26LA. Si tratta di un TV OLED 4K con pannello da 48 pollici che ora è disponibile al prezzo scontato di 747 euro invece di 1.099 euro, con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta, disponibile per un tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

TV OLED di LG: su Amazon c’è l’offerta giusta con oltre 350 euro di sconto

Il TV LG OLED48A26LA è uno dei modelli più interessanti sul mercato, grazie al pannello OLED da 48 pollici che, a questo prezzo, fa la differenza, garantendo la possibilità di accedere ad un’esperienza di visione di livello superiore. Il modello di casa LG può contare su webOS in versione aggiornata e su tutte le app di intrattenimento che permettono un accesso completo ai vari servizi di streaming. C’è anche il supporto a Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV OLED da 48 pollici di LG al prezzo scontato di 747 euro invece di 1.099 euro. L’offerta è disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e la necessità di attivare un finanziamento. Per accedere alla promozione e acquistare il TV a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di seguito. L’offerta durerà solo per poco tempo.

