TV LG OLED evo 4K da 77": incredibile sconto del 43% e risparmio di oltre 1700€

State cercando un televisore per la vostra casa e non volete assolutamente accontentarvi perché volete il meglio assoluto in termini qualitativi? Se avete a disposizione anche tanto spazio dove metterla, potreste approfittare dell’incredibile offerta riguardante lo splendido TV LG OLED evo 4K da ben 77″ il cui prezzo di listino di 4.199 euro scende all’incredibile cifra di 2.413 euro grazie allo sconto del 43%. Il risparmio finale è di ben 1.786 euro, quindi capite bene come si tratti di una promozione pazzesca!

TV LG OLED evo 4K da 77″: un pannello assurdo a un prezzo pazzesco

Innanzitutto questo TV rappresenta il meglio che voi possiate desiderare in termini di qualità delle immagini, luminosità e design. Grazie alla tecnologia Brightness Booster Max le immagini sono fino al 30% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale grazie all’architettura e agli algoritmi di controllo della luce. Inoltre grazie al processore α9 GEN6 con AI avrete anche una mappatura intelligente dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

La tecnologia DOLBY VISION IQ e DOLBY ATMOS porta il cinema a casa vostra con la migliore esperienza targata Dolby, per immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente. Rappresenta anche il sogno di tutti i gamer, con la possibilità di avere un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

Cosa state aspettando? Sicuramente le dimensioni non sono alla portata di tutti e forse neanche il prezzo, tuttavia oggi grazie ad Amazon diventa molto più economico grazie allo sconto del 43%. Un risparmio di ben più di 1.700 euro non sono roba da poco e il prezzo finale di 2.413 euro è anche dilazionabile in comode rate a tasso zero con Cofidis. Ovviamente le consegne sono rapide, sicure e gratuite grazie ad Amazon Prime.

